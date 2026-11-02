Versace (Nm): “Sport è strumento prezioso che può aiutare a migliorare la cultura del rispetto”

(Adnkronos) – “Educazione e prevenzione sono temi che mi stanno particolarmente a cuore. Con l’Osservatorio Nazionale sul Bullismo e sul Disagio giovanile portiamo avanti molte iniziative all’interno delle scuole e sono orgogliosa di essere parte attiva come atleta, prima ancora che come senatrice, nel documentario ‘Oltre la medaglia’. Sono storie di sport, che è uno strumento molto prezioso, che può aiutare a migliorare anche la cultura del rispetto e mai come in questo momento storico, infatti, ce n’è un disperato bisogno”. Così la senatrice di Udc-Noi Moderati, Giusy Versace, membro della VII Commissione del Senato della Repubblica, intervenuta attraverso un videomessaggio trasmesso durante gli Stati generali dell’educazione e della prevenzione, organizzati alla Camera dei Deputati su iniziativa dell’on. Enzo Amich.

Nel corso dell’iniziativa è stato presentato il documentario ‘Oltre la medaglia’ dell’Osservatorio Nazionale sul Bullismo e sul Disagio giovanile. Si tratta di un documentario che dà voce ai campioni per parlare ai giovani. “I valori dello sport, come il sacrificio, l’impegno, la tenacia e il rispetto non solo per le regole, ma anche per l’avversario, se applicati nella vita di tutti i giorni, anche in politica, aiuterebbero davvero a costruire un mondo migliore e anche più gentile. So che ci sono tanti atleti presenti, insieme a tutte le autorità, le istituzioni e i colleghi. Non posso essere lì con voi, ma ci tenevo a dirvi che trovate un’alleata anche in me. Spero che ci saranno presto occasioni per condividere insieme iniziative di questo tipo e, soprattutto, buona visione per questo documentario, che mi sta particolarmente a cuore”, conclude.

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Pubblicato il 2 Novembre 2026