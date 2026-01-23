Attualità

Verona, rintracciato a Budapest Erik Tini: il 23enne scomparso da martedì

Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – È stato rintracciato oggi alla stazione di Budapest, in Ungheria, Erik Tini, 23 anni, lo studente di Peri di Dolcè (Verona), di cui si erano perse le tracce da martedì 20 gennaio. Quella mattina il ragazzo era salito sul treno per dirigersi all’università a Verona dove studia informatica, ma non era mai sceso alla stazione di Porta Nuova. A casa aveva lasciato sia il suo pc che il telefono cellulare e la sera non era rientrato.  La famiglia, dopo averlo cercato in lungo e in largo all'ateneo e nei dintorni, aveva presentato denuncia di scomparsa e la prefettura attivato il protocollo di ricerca per le persone scomparse e diramato il suo identikit. Oggi pomeriggio la notizia data dai carabinieri del Comando provinciale scaligero che il 23enne era stato rintracciato a Budapest.  
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 23 Gennaio 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

Articoli Correlati

“Sì allo spezzatino con carne di nutria”, la mozione del consigliere veneto

14 minuti fa

Giappone di corsa al voto: perché Sanae Takaichi scommette tutto sull’8 febbraio

19 minuti fa

Taranto, malore per strada mentre è con la mamma: muore bimba di 5 anni

33 minuti fa

Simona Ventura condurrà la finale del San Marino Song Contest 2026

34 minuti fa
Pulsante per tornare all'inizio