Verona-Parma: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) – Il lunedì di Serie A si apre con Verona-Parma, penultima sfida della 30esima giornata del campionato. Una partita, quella del Bentegodi, che vale un bel pezzo di salvezza. La squadra di Zanetti arriva al confronto dopo i tre punti conquistati contro l’Udinese, mentre gli uomini di Chivu sono reduci da due pareggi. Ecco le probabili formazioni della sfida di campionato tra Verona e Parma, in campo oggi alle 18:

Verona (3-4-1-2): Montipò; Ghilardi, Coppola, Valentini; Tchatchoua, Serdar, Duda, Bradaric; Suslov; Mosquera, Sarr. All. Zanetti.

Parma (4-3-3): Suzuki; Delprato, Leoni, Vogliacco, Valeri; Keita, Bernabé, Sohm; Man, Bonny, Almqvist. All. Chivu. La partita di campionato tra Verona e Parma sarà visibile in diretta su Dazn, ma anche su Sky ai canali Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213), Sky Sport (251). Il match sarà disponibile anche in streaming sull'app di Dazn, su Now e Sky Go.



Pubblicato il 31 Marzo 2025