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Verona, gravissimo il 18enne colpito da una bottigliata: “Tenuto in vita da terapie di supporto”

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(Adnkronos) – Il ragazzo 18enne di origini marocchine colpito alla testa da una bottigliata durante una lite in un piazzale a Cerea in provincia di Verona, "è tenuto in vita dalle terapie di supporto in Terapia intensiva neurochirurgica. Date le gravi condizioni la prognosi si profila infausta e per questo è probabile la convocazione – entro domani – della Commissione per stabilire la morte cerebrale". Così all'Adnkronos Salute l'Azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona.   
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 25 Agosto 2026

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