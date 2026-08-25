Verona, gravissimo il 18enne colpito da una bottigliata: “Tenuto in vita da terapie di supporto”

(Adnkronos) – Il ragazzo 18enne di origini marocchine colpito alla testa da una bottigliata durante una lite in un piazzale a Cerea in provincia di Verona, "è tenuto in vita dalle terapie di supporto in Terapia intensiva neurochirurgica. Date le gravi condizioni la prognosi si profila infausta e per questo è probabile la convocazione – entro domani – della Commissione per stabilire la morte cerebrale". Così all'Adnkronos Salute l'Azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona.

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Pubblicato il 25 Agosto 2026