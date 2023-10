Verona, attacco hacker all’azienda ospedaliera: sistemi in tilt

(Adnkronos) – Dalle prime ore del mattino, l’azienda ospedaliera di Verona sta subendo un attacco hacker. Lo rende noto la Regione Veneto sottolineando che le "strutture informatiche regionali e i vertici sanitari della Regione sono stati informati prontamente dal direttore generale Callisto Bravi e stanno seguendo direttamente la situazione collaborando con le strutture aziendali veronesi". "Dalle prime informazioni, risulta immediatamente attivata la procedura per la messa in sicurezza dei dati; regolari i backup. Al momento sono sospesi alcuni servizi forniti per via informatica. Sono bloccati il Centro unico prenotazioni e il sistema di ritiro dei referti – conclude la Regione – L’azienda ospedaliera fornirà ulteriori informazioni nel corso della giornata". —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 23 Ottobre 2023