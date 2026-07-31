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Verona, anziana trovata accoltellata in casa: fermato il figlio

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(Adnkronos) – Una anziana ultraottantenne è stata trovata morta in casa nella mattinata di oggi, venerdì 31 luglio, in uno stabile di via Boccioni, nel quartiere di Borgo Venezia, a Verona. La donna, che soffriva di una malattia degenerativa, sarebbe stata accoltellata. La Squadra mobile di Verona ha fermato e portato in questura il figlio 52enne della donna in attesa dell’interrogatorio del magistrato. Nella casa, sotto sequestro, stanno operando i tecnici della polizia scientifica per i rilievi. 
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 31 Luglio 2026

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