Verisure estende la protezione oltre mure domestiche col nuovo allarme con scudo perimetrale

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Verisure, leader globale nei servizi di sicurezza monitorata, presenta il nuovo Allarme con Scudo Perimetrale, la soluzione che estende la protezione della casa anche agli spazi esterni. Integrato nel sistema di allarme Verisure e collegato alla Centrale Operativa attiva 24/7, il dispositivo rileva movimenti sospetti all’esterno dell’abitazione e consente di intervenire tempestivamente, prima che un intruso raggiunga porte, finestre o altri punti di accesso. Il nuovo Allarme con Scudo Perimetrale, si legge in una nota, rappresenta la risposta puntuale alla sensibilità abitativa attuale che mette al centro la rilevazione preventiva e il presidio degli spazi esterni. Questa evoluzione trova conferma nei dati dell’ultimo Osservatorio sulla sicurezza della casa Censis-Verisure, secondo cui gli accessi più vulnerabili rimangono proprio le porte d’ingresso (nel 48,3% dei casi, tra principale e secondaria) e gli infissi come finestre e porte-finestre (46,4%). È proprio la consapevolezza di dover proteggere questi punti di passaggio tradizionali a spingere i cittadini verso un modello di sicurezza che parte dagli spazi esterni e che mira a intercettare ogni movimento sospetto prima ancora che raggiunga la soglia di casa. Una ricerca di mercato condotta da Kantar rivela che il pubblico è recettivo a questa innovazione: il 48% degli intervistati si dichiara interessato al prodotto e ne riconosce l’efficacia. Giardini, terrazzi, balconi e cortili entrano così a pieno titolo nel perimetro della sicurezza, ampliando l'idea di protezione e ridisegnando lo spazio esterno come il primo scudo a difesa dell'interno. “La sicurezza domestica sta entrando in una nuova fase: non è più soltanto una reazione a un evento intrusivo, ma una componente del modo in cui progettiamo, viviamo e rendiamo più sereni gli spazi della nostra quotidianità – dichiara Ilaria Curti, Marketing Director di Verisure Italia – Con il Nuovo Allarme con Scudo Perimetrale portiamo questa visione oltre la soglia di casa, trasformando il perimetro in un elemento attivo di protezione. È un’evoluzione che riflette la nostra idea di innovazione: tecnologie capaci di anticipare il rischio, integrate con la competenza delle persone, per restituire pieno valore a ciò che conta davvero: la libertà di vivere la propria casa, dentro e fuori, con maggiore serenità”.

Il nuovo dispositivo è integrato nel sistema di allarme Verisure e collegato alla Centrale Operativa attiva 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per rilevare tempestivamente movimenti sospetti all’esterno dell’abitazione e gestire con rapidità potenziali situazioni di rischio. A differenza di una videocamera tradizionale, il dispositivo non si limita a osservare ciò che accade: in presenza di un evento sospetto trasmette alla Centrale Operativa Verisure immagini ed elementi necessari alla valutazione della situazione, dove personale qualificato e Guardie Particolari Giurate verificano l’accaduto e, se necessario, attivano le procedure di sicurezza previste, coinvolgendo Forze dell’Ordine, Servizi Sanitari e Vigilanza privata, a seconda dei casi. Pensato per integrarsi con discrezione negli spazi esterni della casa, il dispositivo si distingue per il design compatto, il fissaggio a muro e la possibilità di orientare la staffa fino a 45°, così da adattarsi con armonia a facciate, terrazzi, balconi e ingressi. Una soluzione che unisce tecnologia, efficacia e attenzione all’impatto visivo, mantenendo intatto l’equilibrio estetico dell’abitazione. Qualità progettuali che hanno portato il dispositivo a ottenere nel 2025 due Red Dot Design Award, tra i più autorevoli premi internazionali dedicati all’eccellenza nel design di prodotto. L’Allarme con Scudo Perimetrale combina rilevazione perimetrale, fotocamera grandangolare 1080p Full HD, visione notturna a infrarossi e tecnologie di analisi evoluta delle immagini, che integrano il supporto dell’Intelligenza Artificiale per contribuire alla verifica degli eventi e alla riduzione dei falsi allarmi. In questo modo, la protezione si estende un passo oltre la soglia di casa, anticipando il rischio prima ancora che raggiunga gli accessi principali. Il sistema è progettato per offrire continuità e affidabilità anche nella vita di tutti i giorni: resiste agli agenti atmosferici e mantiene la propria operatività anche in caso di blackout o interruzioni di corrente.

La connettività Wi-Fi 2.4 GHz e RF868 consente inoltre l’integrazione con il sistema Verisure, mentre le funzioni anti-manomissione contribuiscono a rafforzare il livello complessivo di protezione. L’installazione viene eseguita dagli Esperti di Sicurezza Verisure, che effettuano uno Studio di Sicurezza dell’immobile per individuare il posizionamento più adatto in base alle caratteristiche della casa, agli spazi da proteggere e alle esigenze del cliente. Il design compatto consente un’installazione discreta, permettendo al dispositivo di integrarsi in modo armonioso con l’architettura dell’abitazione, combinando efficacia, funzionalità e attenzione all’impatto visivo. Con il nuovo Allarme con Scudo Perimetrale, Verisure continua a innovare il concetto di sicurezza domestica, accompagnando l’evoluzione del modo di abitare e offrendo una protezione più ampia, intelligente e continua.

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Pubblicato il 13 Luglio 2026