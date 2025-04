Verissimo, Yari Carrisi e la scomparsa della sorella Ylenia: “L’ho cercata ovunque”

(Adnkronos) –

Yari Carrisi Power ospite oggi, sabato 5 aprile, a Verissimo ha parlato del rapporto che ha avuto con la sorella Ylenia prima della sua scomparsa, avvenuta misteriosamente il 5 gennaio del 1994. Yari Carrisi ha ricordato gli anni prima della scomparsa di Ylenia: “Abbiamo fatto dei viaggi incredibili insieme, lei mi ha trasmesso questa forte passione. Per molti anni, infatti, ho pensato che fosse in giro, a viaggiare per il mondo, poi passavano gli anni e ho iniziato ad arrendermi”, ha detto. Il secondogenito di Albano e Romina Power ha raccontato un aneddoto legato al ricordo della sorella: “Una volta una mia amica mi aveva mandato una foto di un quadro esposto in un piccolo museo che ritraeva una ragazza che assomigliava tantissimo a Ylenia. Andai a vederlo dal vivo ma era stato dipinto negli anni '60 e quindi non poteva essere lei", racconta a Silvia Toffanin. E ancora: "Quel giorno l'ho cercata ovunque, sono andato nel punto dove dicevano che una ragazza si era lanciata nel fiume, poi sono tornato in albergo e stavo ascoltando un brano e sembrava che lei mi stesse parlando, come se mi stesse chiedendo scusa per tutto il casino che aveva creato". La scomparsa della sorella ha lasciato un grande vuoto nella sua famiglia: "Dopo la sua sparizione è cambiata la vita di tutti. Mia mamma, giustamente, la cerca ancora, potrebbe davvero essere in giro, magari tornerà". Silvia Toffanin, poi, ha ricordato una delle dichiarazioni di Al Bano. Il cantante disse che, secondo lui, Ylenia sarebbe tornata se lui e Romina Carrisi si fossero separati. Yari Carrisi ha commentato: "Lui ogni tanto spara delle frasi che servirebbe uno psicologo per capirle. Io non credo sarebbe andata così", ha detto col sorriso. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 5 Aprile 2025