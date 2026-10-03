Verissimo, Soraya dopo i tradimenti di Cristian: “Ho toccato il fondo, ho pensato di essere un mostro”

(Adnkronos) – A distanza di mesi dall’ultimo falò di confronto a Temptation Island, Soraya Sabetta è stata ospite oggi nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo, dove ha parlato della fine della relazione con l’ex fidanzato Cristian Mascolino. La loro storia si è conclusa definitivamente dopo la scoperta dei tradimenti di Cristian, avvenuti ancora prima della partecipazione al programma condotto da Filippo Bisciglia. "All’inizio è stata dura. Ci sono state giornate in cui pensavo a Cristian, alla nostra storia. Sono entrata nel programma che lo amavo, poi è arrivata la consapevolezza. Io gli auguro il meglio della vita. È una brava persona", ha raccontato Soraya. Oggi, però, ammette di provare ancora rabbia, anche se qualcosa sta cambiando: "La rabbia si sta trasformando in indifferenza, ma va bene così". Poi ripercorre il periodo più difficile: "Ho sofferto tanto, ho finito le lacrime". Soraya ha parlato anche delle numerose critiche ricevute dopo la sua partecipazione a Temptation Island, ammettendo di aver male le offese del pubblico: "Non l’ho vissuta bene. Non sono stata capita perché ho un carattere particolare. Sono molto fragile e certe volte cerco di nasconderlo ridendo. A volte ho preso in giro lui e me ne pento tanto. Ho visto i miei difetti a Temptation Island, sono cresciuta tanto". Secondo Soraya, inoltre, Cristian sarebbe rimasto al suo fianco per convenienza, sia economica sia familiare. L’ex fidanzato lavora infatti nell’azienda del padre di Soraya, ma ancora per poco: "Non ha più intenzione di rimanere nell’azienda di mio padre, è stata una scelta sua e va bene così". Tra i momenti più difficili, Soraya ricorda soprattutto quello vissuto dopo la scoperta dei tradimenti, una volta terminata l’esperienza a Temptation Island. "Ho perso sette chili. Mi hanno descritta come un mostro e mi sono convinta di esserlo veramente. Non mi sono mai sentita cattiva e spregevole, ma poi ho iniziato a crederci", ha raccontato. Un periodo che ha avuto conseguenze anche sulla sua salute mentale: “Ho toccato il fondo, la mia salute mentale è davvero vacillata”. Oggi, però, è finito quel capitolo: “Adesso mi viene un nodo alla gola pensando a quello che è successo. Dopo la tempesta, però, esce sempre il sole”.

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Pubblicato il 3 Ottobre 2026