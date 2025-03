Verissimo, Riccardo Scamarcio chi è: l’attore ospite oggi 8 marzo

(Adnkronos) –

Riccardo Scamarcio sarà ospite oggi, sabato 8 marzo, a Verissimo per un racconto ritratto della sua carriera cinematografica. L'attore, produttore e sceneggiatore, dal 20 marzo torna al cinema con il film 'Muori di lei'. Riccardo Dario Scamarcio nasce a Trani il 13 novembre del 1979. Presto, dopo il diploma in ragioneria, si trasferisce a Roma per seguire gli studi attoriali presso il Centro sperimentale di Cinematografia. Dopo aver ottenuto piccoli ruoli nel grande schermo, la carriera di Scamarcio prende il volo grazie al successo di ‘Tre metri sopra il cielo’, tratto dal romanzo omonimo di Federico Moccia, che gli permette poi di ottenere ruoli importanti come quello in ‘Romanzo criminale’ e comincia a farsi strada nel mondo del cinema internazionale. Nel 2017, infatti, arriva sul grande schermo al fianco di Keanu Reeves in ‘John Wick’ e nel 2019 Aaron Paul in ‘Welcome Home’. Il 2010 lo vede nel film corale di Ferzan Özpetek 'Mine vaganti'. L’interpretazione gli fa ottenere una candidatura ai Nastri d’Argento del 2010 e la vittoria di un Ciak d’Oro come miglior attore. Nel 2013 Riccardo Scamarcio è il produttore dell’opera prima di Valeria Golino, 'Miele'. Dopo varie produzioni e ruoli cinematografici, a settembre del 2023 ritorna nelle sale con il film internazionale Assassinio a Venezia, del regista Kenneth Branagh. L’anno seguente è attore ma anche produttore e sceneggiatore del film Race for Glory: Audi vs. Lancia. Riccardo Scamarcio è stato legato sentimentalmente tra il 2006 e il 2018 con l'attrice Valeria Golino. Dal 2019 conosce e comincia una relazione con Angharad Wood, con la quale ha avuto una figlia, nata nel 2020. Nel 2021 Riccardo Scamarcio, 45 anni, conosce sul set del film 'L'ombra del giorno' l'attrice Benedetta Porcaroli, che ha 26 anni. La relazione tra i due, dopo vari tira e molla, sembra ora stabile e serena. A 'Belve' l'attore aveva confessato di "essere innamorato". Riccardo Scamarcio a 'Belve' ha raccontato di essere stato a contatto con sostanze stupefacenti, senza però rimanere intrappolato nel brutto tunnel della droga. "La droga la conosco bene – ha confessato Scamarcio -. Ho provato quasi tutto, non è mai diventata una dipendenza". —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 8 Marzo 2025