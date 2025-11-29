Attualità

Verissimo, Porcaroli: “Scamarcio? La storia più importante della mia vita”

Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – "La storia più importante della mia vita". Benedetta Porcaroli ospite oggi, sabato 30 novembre, a Verissimo ha parlato della sua relazione con l'attore Riccardo Scamarcio.  "L'amore va bene, è un buon momento – ha confessato l'attrice -. Nonostante quello che ci circonda che a tratti è faticoso, rimango positiva con l'attitudine. Negativi col pensiero ma positivi nella vita e nei fatti". La loro storia d'amore è iniziata durante le riprese de 'L'ombra del giorno', film del 2021 in cui erano entrambi protagonisti: "Stiamo insieme da quattro anni, ho perso il conto. È sicuramente la storia più lunga della mia vita, andiamo molto d'accordo".  Porcaroli ha poi parlato del forte legame con il fratello Guglielmo, che Toffanin ha presentato come il secondo uomo più importante della sua vita: "Il fratello maschio ti uccide, ha una tenerezza che mi colpisce nel profondo del cuore. C'è qualcosa di struggente che ritrovo in mio fratello", ha detto commossa.  
—spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 29 Novembre 2025

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

Articoli Correlati

Truffe telefoniche e ‘spoofing’, è allarme in Italia: i prefissi stranieri da evitare

2 minuti fa

Verissimo, Vitagliano: “Ho vissuto giorni da incubo. Mia figlia la cosa più importante”

6 minuti fa

Famiglia nel bosco, genitori accettano il casolare offerto gratuitamente da un imprenditore

12 minuti fa

Assalto a La Stampa, Albanese: “Condanno ma sia monito”. Meloni: “Giustificare è grave”

37 minuti fa
Pulsante per tornare all'inizio