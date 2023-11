Verissimo oggi e domani su Canale 5, tutti gli ospiti da Mughini a Tacconi

(Adnkronos) – Oggi, sabato 25 novembre, e domenica 26 alle ore 16.30 su Canale 5, nuovo appuntamento con Verissimo. Per la puntata di questo pomeriggio, agenda piena per Silvia Toffanin. Ospite del talk sarà infatti Gigliola Cinquetti nell’inedita veste di scrittrice di un’autobiografia dal titolo 'A volte si sogna'. In studio anche il giovane vincitore di 'Tú Sí Que Vales', il violinista Samuele Palumbo. Con lui i conduttori: Giulia Stabile, Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara. Spazio a un volto amato di 'Terra amara', l’attore Furkan Palali, che nella soap interpreta il personaggio di Fikret. Quindi il racconto e le emozioni vissute da Ciro Petrone, l’attore che ha deciso, dopo 70 giorni, di abbandonare la casa di Grande Fratello. Poi la storia di una bella amicizia, quella tra Laura Freddi e Miriana Trevisan e Giampiero Mughini con la moglie Michela. Infine, Verissimo dedicherà uno spazio speciale alla Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne che si celebra proprio il 25 novembre. Nella puntata di domani, invece, Silvia Toffanin intervista il giornalista Bruno Vespa, in libreria con il suo ultimo lavoro dal titolo Il rancore e la speranza. Torna a Verissimo Stefano Tacconi, questa volta accompagnato dalla moglie Laura e dai figli Andrea, Virginia e Vittoria. Per ricordare la figura di Lina Wertmüller saranno ospiti due artisti di primo piano, che devono molto alla grande regista: Giancarlo Giannini e Rita Pavone. Infine, ospite del talk anche Romina Power e intervista di famiglia per Elisabetta Gregoraci, in studio con papà Mario e la sorella Marzia. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 25 Novembre 2023