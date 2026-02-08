Verissimo, oggi domenica 8 febbraio: gli ospiti e le anticipazioni

(Adnkronos) –

Verissimo torna oggi, domenica 8 febbraio, alle 15.30 con un nuovo appuntamento. Silvia Toffanin accoglierà tanti ospiti nel suo salotto per interviste ritratto. Silvia Toffanin accoglierà un fuoriclasse della tv, Paolo Bonolis, da lunedì 9 febbraio in onda su Canale 5 con due grandi serate evento dal titolo 'Taratata'. Ritratto di famiglia per Lino Banfi accompagnato dalla figlia Rosanna, dalla nipote Virginia e dalla piccola bisnipote Matilde. Tra pubblico e privato sarà a Verissimo, per la prima volta, Paolo Belli. E ancora, saranno ospiti con i loro racconti di vita: Anna Pettinelli e Anna Safroncik. Inoltre, la versione di Clizia Incorvaia rispetto agli attacchi ricevuti recentemente sul suo complicato rapporto con l’ex marito. Infine, per parlare della drammatica frana di Niscemi, saranno ospiti, con la loro testimonianza, due abitanti del comune siciliano che hanno perso tutto: Giovanni e Giusy.

—spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 8 Febbraio 2026