Verissimo, oggi domenica 5 aprile: gli ospiti e le interviste

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Silvia Toffanin torna oggi, domenica 5 aprile, con un nuovo appuntamento di Verissimo. Tra gli ospiti e le interviste di oggi, Federica Bonaccorti e Verdiana, la figlia di Enrica Bonaccorti. A Verissimo, le emozioni e la carriera di Federica Brignone, culminata ai recenti Giochi Olimpici Invernali con due medaglie d’oro, conquistate a soli dieci mesi dal suo gravissimo infortunio. Per ricordare Enrica Bonaccorti, grande signora della tv, scomparsa lo scorso 12 marzo, sarà in studio con il suo racconto e commozione, la figlia Verdiana. E ancora, saranno ospiti i prof del talent di Maria De Filippi Anna Pettinelli ed Emanuel Lo, il super campione di rugby Tommaso Menoncello e Iva Zanicchi. Infine, a un anno dalla morte di Ilaria Sula, uccisa a coltellate dall’ex fidanzato Mark Samson, saranno in studio i genitori della ragazza Gezime e Flamur.

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Pubblicato il 5 Aprile 2026