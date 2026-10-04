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Verissimo, oggi domenica 4 ottobre: gli ospiti e le interviste di Silvia Toffanin

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(Adnkronos) – Oggi, domenica 4 ottobre, su Canale 5 va in onda 'Verissimo' con il secondo appuntamento del weekend. Ecco gli ospiti del weekend in compagnia di Silvia Toffanin.  
Caso Garlasco. Dopo la chiusura nei giorni scorsi delle nuove indagini su Andrea Sempio, i genitori di Chiara Poggi, Rita e Giuseppe, rompono il silenzio e scelgono di parlare a Verissimo, in un’intervista esclusiva con Silvia Toffanin. A Verissimo l’energia e il talento di Michelle Hunziker, in arrivo su Canale 5 con la nuova edizione di 'Zelig'. E ancora, tra vita professionale e vita privata, si racconteranno: Filippo Bisciglia, Sonia Bruganelli e Licia Colo’, che risponderà, inoltre, agli attacchi ricevuti via social questa estate.  
—spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 4 Ottobre 2026

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