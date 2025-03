Verissimo, oggi domenica 23 marzo: gli ospiti e le anticipazioni

(Adnkronos) – Oggi, domenica 23 marzo, torna 'Verissimo' con il secondo appuntamento del weekend. Tra gli ospiti di oggi anche Clizia Incorvaia, per ricordare la suocera Eleonora Giorgi, scomparsa il 3 marzo. L'appuntamento con le interviste di Silvia Toffanin è alle 16 su Canale 5. In questo appuntamento domenicale Clizia Incorvaia parlerà del suo legame speciale, fatto di grande affetto e insegnamenti di vita, con Eleonora Giorgi, mamma di suo marito, Paolo Ciavarro. A Verissimo il periodo ricco di soddisfazioni di Bianca Guaccero, il racconto di Paola Barale, che ha perso da poco la sua amatissima mamma e la storia di Serena e Nicole Brancale, due sorelle unite dalla passione per la musica. Infine, spazio all’energia e al successo di Gaia, fresca di pubblicazione del suo nuovo album dal titolo 'Rosa dei venti'. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 23 Marzo 2025