Verissimo, oggi domenica 2 marzo: gli ospiti e le anticipazioni

(Adnkronos) – Oggi, domenica 2 marzo, torna 'Verissimo' con il secondo appuntamento del weekend. Tra gli ospiti di oggi anche la cantante Sarah Toscano, reduce dalla partecipazione al Festival di Sanremo 2025. L'appuntamento con le interviste di Silvia Toffanin è alle 16:00 su Canale 5. Dalla vittoria di 'Amici 23' alla sua prima partecipazione a Sanremo, Sarah Toscano racconterà come sta vivendo questo momento magico. E sempre dall’esperienza vissuta sul palco dell’Ariston, gli aneddoti irresistibili di Cristiano Malgioglio. A Verissimo tornerà Chiara Balistreri, la ragazza che ha vissuto per anni l'incubo delle violenze da parte dell'ex fidanzato, ma che con coraggio è riuscita a lanciare un grido d’aiuto via social e ora piano piano sta cercando di ricostruire la sua vita. Inoltre, intensa intervista per la fenomenale pallavolista azzurra, campionessa olimpica, Myriam Sylla.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, neo genitori di Kian, racconteranno come stanno vivendo questa nuova fase della loro vita. Infine, ritratto di famiglia per Lino Banfi, in veste di dolce bisnonno, accompagnato dalla nipote Virginia e la sua piccola Matilde.



Pubblicato il 2 Marzo 2025