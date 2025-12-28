Attualità

‘Verissimo – Le storie’, domenica 28 dicembre: le interviste di oggi

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

(Adnkronos) – Oggi, domenica 28 dicembre, alle 16.30 su Canale 5, appuntamento con 'Verissimo – Le storie', le interviste più intense realizzate in questa stagione da Silvia Toffanin. Verissimo riproporrà le interviste che vedono per protagoniste tre grandissime attrici: Valeria Bruni Tedeschi, Elena Sofia Ricci e Ornella Muti.  Spazio poi all'amore con Veronica Peparini e Andreas Müller. Nel salotto di Silvia Toffanin anche il talento e la storia di Arisa. E poi, le interviste-ritratto di Max Giusti e Sonia Bruganelli. 
—spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 28 Dicembre 2025

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Articoli Correlati

Domenica In, oggi 28 dicembre: gli ospiti di Mara Venier

17 minuti fa

Myanmar, seggi aperti tra repressione e opposizione al bando: esclusa Suu Kyi

21 minuti fa

Bel tempo sull’Italia, poi la svolta: gelo e possibili nevicate da Capodanno

31 minuti fa

‘Buen Camino’ vola al botteghino: 20 milioni in tre giorni per Checco Zalone

46 minuti fa
Pulsante per tornare all'inizio