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Verissimo ‘Le Storie’, anticipazioni di oggi 3 maggio: gli ospiti e le interviste

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(Adnkronos) –
Verissimo torna oggi, domenica 3 maggio, con le 'storie' alle ore 16.30 su Canale 5. Nel programma condotto da Silvia Toffanin verranno proposte, oltre a contenuti inediti, alcune tra le interviste più emozionanti realizzate in questa stagione. Tutta al femminile la puntata domenicale, con le storie e i ritratti di: Romina Power, Katia Ricciarelli, Iva Zanicchi, Serena Brancale, Rossella Brescia e Samira Lui. 
—spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 3 Maggio 2026

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