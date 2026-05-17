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Verissimo ‘Le Storie’, anticipazioni di oggi 17 maggio: gli ospiti e le interviste

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(Adnkronos) –
Silvia Toffanin torna oggi, domenica 17 maggio, con il secondo appuntamento del weekend in compagnia di Verissimo. Oggi andrà in onda una puntata replica, 'Verissimo-Le storie': una selezione delle interviste più intense realizzate da Silvia Toffanin nel corso di questa edizione. Le interviste che verranno oggi proposte non sono state svelate, ma la puntata speciale promette di rivivere le emozioni più intense della stagione.  
—spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 17 Maggio 2026

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