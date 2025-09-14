Verissimo, Katia Ricciarelli ricorda Pippo Baudo: “Non perdonerò mai, potevo rimanere con lui fino alla fine”

(Adnkronos) –

Katia Ricciarelli ospite oggi, domenica 14 settembre, a Verissimo ha ricordato Pippo Baudo, scomparso lo scorso 16 agosto. L’attrice, sua ex moglie, ha raccontato il dolore vissuto legato alla sua morte e alla storia d’amore che li ha uniti per 18 anni, e che non si è mai esaurita per davvero. “Adesso sto meglio, ma mi è successo di tutto. Sono caduta per terra, il mio cagnolino si è dovuto operare. Sembrava quasi che ci fosse qualcosa contro di me”, racconta Ricciarelli nello studio di Silvia Toffanin, visibilmente provata. Katia Ricciarelli ha detto di aver saputo della morte del conduttore televisivo attraverso i giornali: “Pensavo fosse uno scherzo, perché nessuno mi aveva informata della morte di Pippo. Sono stati i miei agenti a confermarmi che era vero”. “Era da un mese in ospedale. – spiega Katia . Avrebbe dovuto avvisarmi. Avrei voluto saperlo subito, non attraverso le condoglianze della gente. Davanti alla morte… non esistono risentimenti. Sta morendo e non me lo dite? L’ho vissuta come una grande cattiveria. Non perdonerò mai, io potevo rimanere con lui fino alla fine”. Nonostante la separazione avvenuta anni fa, il legame tra i due era invisibile ma profondo. “Eravamo separati, è vero, ma era come se lui ci fosse sempre. Sapere che era vivo mi dava sicurezza. E penso che anche per lui fosse lo stesso. Ora non ho più nessuno”. La cantante confessa di aver vissuto momenti molto difficili dopo la notizia della morte di Baudo. “Sono stata male. Non volevo più lavorare. Ma poi ho capito che il lavoro è un toccasana. Non bisogna mai smettere, mai.” Nel ricordo degli altri, Katia e Pippo sono sempre stati una coppia. “Anche dopo la separazione, la gente ci vedeva uniti. Perché nessuno di noi due si è mai rifatto una vita. Io ero convintissima che lui sarebbe stato l’ultimo uomo della mia vita. Volevo invecchiare con lui, fare musica insieme”. L’ultimo incontro tra i due risale a cinque anni fa, in un’occasione speciale: “L’ultima volta che ci siamo visti è stata all’Arena di Verona. Ci siamo abbracciati come due amici. Una cosa bellissima. Ma poi… è sparito. Non abbiamo più parlato”. Poi un’osservazione sul trattamento che Baudo avrebbe ricevuto negli ultimi anni. “È stato messo da parte. Quando si è allontanato dalla televisione, gli hanno voltato le spalle. Eppure lui amava la TV. È stata la mia più grande rivale.” Infine, un rimpianto che la accompagna oggi e per sempre. “La nostra vera fortuna sarebbe stata avere un figlio. Questo è il mio unico rimpianto. Lui non mi ha mai tradita, è stata una bella storia. Se potessi io gli direi che siamo stati stupidi, potevamo risolvere tanti problemi. Mi dispiace che non sia andata avanti e che lui se ne sia andato praticamente da solo". —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



