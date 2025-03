Verissimo, Guenda Goria chi è: dalla gravidanza extrauterina alla malattia del figlio

(Adnkronos) –

Guenda Goria sarà ospite oggi, domenica 30 marzo, a Verissimo. Nel salotto di Silvia Toffanin, l'attrice sarà accompagnata dal marito Mirko Gancitano e dal loro piccolo Noah, il figlio nato a luglio del 2024. Guenda Goria è nata a Roma il 4 dicembre del 1988. Figlia della conduttrice televisiva Maria Teresa Ruta e il giornalista sportivo Amedeo Goria. Sin piccola, nutre una grande passione per la musica: studia pianoforte per diversi anni e si diploma al Conservatorio Verdi di Milano. Guenda Goria sa parlare, oltre l’italiano, altre quattro lingue: l’inglese, il francese, lo spagnolo e il portoghese. Lo studio è sempre stata un’altra grande passione: si laurea in Filosofia ed Estetica presso l’Università degli Studi di Milano. Successivamente si diploma anche all’Actor’s Academy di Milano, per dedicarsi al mondo della recitazione. In televisione Guenda Goria debutta nel 2006 con la fiction ‘Crimini’ e nello stesso anno esordisce come conduttrice con un programma tutto suo dal titolo ‘Sun Splash Festival’. Nel 2010 partecipa insieme alla madre a 'L’Isola dei Famosi' e nel 2014 recita nella fiction ‘Un passo dal cielo’. Entra nel cast della soap pomeridiana Rai ‘Il paradiso delle Signore’ ed esordisce sul grande schermo ne ‘Il Racconto dei Racconti – Tale of Tales’. Nel 2020 Guenda Goria partecipa al Grande Fratello VIP. Guenda Goria nel 2021 ha conosciuto l’attore e videomaker Mirko Gancitano, a cui si lega sentimentalmente. I due nel 2022 hanno in programma di sposarsi, ma decidono di riprogrammare la data del matrimonio a causa di alcuni problemi di salute. Guenda, infatti, resta incinta ma la gravidanza si rivela extrauterina ed è costretta a operarsi d’urgenza dopo la rottura di una tuba. Nel luglio 2024, Guenda Goria e suo marito Mirko Gancitano hanno dato il benvenuto al loro primo figlio, Noah. La showgirl aveva annunciato la gravidanza pubblicamente il 22 gennaio ospite di Caterina Balivo a 'La volta buona'. Guenda Goria, ospite a Verissimo, ha definito il figlio il suo "piccolo miracolo". "La gravidanza è andata benissimo e Noah è nato sanissimo, di quattro chili. Al momento della nascita mi hanno detto però di prestare attenzione alla testolina perché è nato con la fronte un po' schiacciata, ma poteva essere dovuto alla posizione nell'utero e quindi probabilmente si trattava di un problema che si sarebbe risolto con il tempo", ha raccontato la figlia di Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria. Noah, infatti, dopo tre mesi è stato sottoposto a una visita neurochirurgica: "La testolina era completamente chiusa quindi non c'era spazio per il cervello di svilupparsi. La diagnosi è stata di craniostenosi". Così il figlio di Guenda e Mirko ha dovuto affrontare un'operazione molto delicata: "Per riaprire le suture del cranio che si erano chiuse hanno dovuto estrarre il cranio di Noah, lavorarlo su un tavolo e reinserirlo". Per fortuna oggi il piccolo Noah sta bene: "Lui ha una voglia di vivere, una gioia, una forza da guerriero", ha raccontato nel salotto di Silvia Toffanin. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 30 Marzo 2025