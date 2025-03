Verissimo, Ema Stokholma: “Madonia? Ho capito che da soli si sta meglio”

(Adnkronos) – Dall'infanzia difficile alle relazioni che le hanno spezzato il cuore. Ema Stokholma si è raccontata oggi, sabato 29 marzo, nello studio di Verissimo. La conduttrice televisiva ha cominciato la sua intervista parlando del difficile rapporto che ha avuto con la madre.

Ema Stokholma ha raccontato la sua infanzia difficile vissuta con una madre violenta: "Era una donna sola, con molti problemi e difficoltà sia economiche che psicologiche. Nella mia infanzia ricordo tanta sofferenza e tanta solitudine", ha detto la speaker radiofonica. "Ci ho lavorato tanto per essere felice oggi", ha aggiunto. "Da piccola pensavo che la violenza fosse la risposta a tutto, forse perché influenzata dall'ambiente in cui sono cresciuta", ha spiegato, ammettendo di non aver perdonato la madre: "Non l'ho perdonata perché, anche in terapia ho sempre detto che il mio obiettivo non è mai stato il perdono ma la consapevolezza". Oggi Ema Stokholma ha detto di essere single, ma a Verissimo ha parlato della relazione, conclusa, con Angelo Madonia, maestro di ballo che ha conosciuto nel 2022 durante la sua partecipazione a 'Ballando con le stelle'. "Da quest'ultima relazione ho imparato che da soli si sta benissimo. È stato tosto uscirne. Quando accogli in casa una persona, la sua vita, il suo passato, le fai spazio, poi è difficile riprendersi quello spazio", ha detto la conduttrice. In passato Ema Stokholma ha avuto un grande amore che ha raccontato così: "Era un ragazzo francese. Ho sofferto molto quando è finita". "Io non sono molto equilibrata da questo punto di vista, ho un handicap emotivo per cui bisogna capirmi, avere pazienza", ha aggiunto.



Pubblicato il 29 Marzo 2025