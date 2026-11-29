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Verissimo torna oggi, domenica 29 novembre, con il secondo appuntamento del weekend. Per la prima volta sarà ospite un vero orgoglio italiano, Luca Parmitano, l’astronauta dell’Agenzia Spaziale Europea che è stato scelto dalla Nasa come pilota, nel 2027, dell’ambiziosa missione Artemis III. Inoltre, saranno ospiti: la nota criminologa Roberta Bruzzone, uscita con il libro ‘La legge dei padri’, Cristiano Malgioglio e Paola Caruso.

E ancora, spazio alla storia di un’amicizia che dura da più di 30 anni, quella tra Sabrina Salerno e Mietta. Infine, a Verissimo tutto il dolore di Izabela e Giorgio Manili, i genitori di Viktoria, la ragazzina di 15 anni che aveva chiesto di farsi chiamare Michael e che si è tolta la vita a Roma lo scorso 11 novembre.

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Pubblicato il 29 Novembre 2026