Verissimo, domenica 25 gennaio: gli ospiti e le interviste di oggi

Verissimo torna oggi, domenica 25 gennaio, alle 16.00 con un nuovo appuntamento. Silvia Toffanin accoglierà tanti ospiti nel suo salotto per interviste ritratto. Tra gli ospiti, Gabriel Garko e Anna Safroncik, protagonisti di 'Colpa dei sensi', la nuova serie in arrivo su Canale 5. In studio il percorso professionale e di vita di Claudia Pandolfi, attrice carismatica, al cinema con il film '2 cuori 2 capanne'. Si racconterà per la prima volta a Verissimo, al di là del ruolo professionale, la celebre criminologa Roberta Bruzzone. E ancora, intervista di coppia per Filippo Magnini e Giorgia Palmas, ritratto tra musica ed emozioni per Marcella Bella e la sensibilità di Enrica Bonaccorti, che sta affrontando un periodo particolarmente delicato della sua vita. Infine, per ricordare Matteo Franzoso, sciatore scomparso lo scorso settembre, a soli 25 anni, dopo una grave caduta in allenamento avvenuta sulle piste di La Parva in Cile, saranno in studio i suoi genitori Marcello e Olga e il fratello Michele. 
Pubblicato il 25 Gennaio 2026

