Attualità

Verissimo, domenica 19 aprile: gli ospiti e le interviste di oggi

Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

(Adnkronos) –
Silvia Toffanin torna oggi, domenica 19 aprile, con il secondo appuntamento del weekend in compagnia di Verissimo. L'appuntamento è alle 16.30 su Canale 5 con tanti ospiti e interviste.  Tra gli ospiti di oggi, un’attrice simbolo di autenticità e di grande fascino: Giuliana De Sio. In studio, anche una delle voci simbolo di Napoli: Nino D’Angelo. Inoltre, tra gli ospiti: Sabrina Salerno, per la prima volta in studio con la sorella ritrovata Manuela, e Paola Iezzi, uscita con il nuovo singolo dal titolo 'Stessa direzione'. Infine, spazio al dolore e alla richiesta di aiuto di Roberta e Roberto, genitori di Alessandro Venturelli, il ragazzo scomparso misteriosamente da Sassuolo nel dicembre 2020 e che loro, nonostante il caso sia appena stato archiviato, continueranno a cercare. 
—spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 19 Aprile 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

Articoli Correlati

Serie A, oggi Verona-Milan: orario, probabili formazioni e dove vederla

25 minuti fa

Collegamento Pos e registratore di cassa, cosa cambia: lunedì ultimo giorno per mettersi in regola

28 minuti fa

Da noi… a ruota libera, domenica 19 aprile: gli ospiti di Francesca Fialdini

47 minuti fa

Amici, quinta puntata serale: eliminata Kiara

48 minuti fa
Pulsante per tornare all'inizio