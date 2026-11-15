Attualità

Verissimo, domenica 15 novembre: gli ospiti e le interviste di oggi

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

(Adnkronos) –
Verissimo torna oggi, domenica 15 novembre, con un nuovo appuntamento ricco di ospiti e interviste. Il talk show condotto da Silvia Toffanin andrà in onda, eccezionalmente questa domenica, al termine degli ATP Finals, intorno alle 17. Tra gli ospiti dell’appuntamento Lorella Cuccarini, che si racconterà con oltre 40 anni di carriera e 35 di matrimonio. 

Inoltre, Silvia Toffanin accoglierà, per una intensa intervista, Leonardo Bove, Kean Talingdan e Francesca Nota, tra i ragazzi coinvolti nel rogo di Crans-Montana e in uscita con un libro in cui ripercorrono la loro storia, dal titolo: ‘Quando finisce la notte’. 

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 15 Novembre 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Articoli Correlati

Ucraina, Russia: “Obiettivi fissati da Putin nel 2024 mai cambiati, negozieremo per raggiungerli”

26 minuti fa

Collaboratore Downing Street sotto accusa, ‘scrive’ per Burham con Ai mentre sorseggia prosecco

51 minuti fa

Bove: “Ritorno in campo? Non avevo scelta. E a Cobolli dico ‘daje’ per le Finals”

51 minuti fa

Di Maio (Aiom): “Estendere divieti a sigarette elettroniche e tabacco riscaldato”

1 ora fa
Pulsante per tornare all'inizio