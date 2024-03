Verissimo, chi sono gli ospiti di Silvia Toffanin sabato 23 marzo

(Adnkronos) – Sabato 23 marzo, alle 16.30 su Canale 5, nuovo appuntamento con 'Verissimo', condotto da Silvia Toffanin. In studio Gabriel Garko, tornato alla recitazione dopo una lunga pausa, e Anna Safroncik, protagonisti della nuova serie di Canale 5 'Se potessi dirti addio'. Intervista a Francesco Arca, in libreria con il suo primo romanzo autobiografico dedicato al padre, dal titolo 'Basta che torni'. Inoltre, saranno ospiti Giusy Buscemi e Giorgio Marchesi, dal 27 marzo su Canale 5 con la serie 'Vanina – Un vicequestore a Catania'. In studio anche Neslihan Atagül, l’attrice che interpreta Nihan, la protagonista della nuova serie di Canale 5 'Endless Love'. Infine spazio ad Alfa, giovane rivelazione dell’ultimo Sanremo con il brano 'Vai!' e a Eleonora Giorgi, insieme ai due figli Paolo e Andrea, con un aggiornamento sul suo stato di salute. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 23 Marzo 2024