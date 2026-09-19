Verissimo, Chanel Totti rompe il silenzio sulla separazione di Francesco e Ilary: prima intervista in tv

(Adnkronos) – "La separazione dei miei genitori l’ho vissuta male". Così Chanel Totti, nella sua prima intervista televisiva, in onda oggi, sabato 19 settembre, a Verissimo, racconta a Silvia Toffanin uno dei momenti più delicati della sua vita e il modo in cui ha vissuto, da figlia, la separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Un periodo reso ancora più difficile dalla grande attenzione mediatica nei confronti della sua famiglia: “Sui social e in giro, parlavano tanto, dicendo cattiverie o cose magari non vere. E aggiunge: “Quello che abbiamo vissuto lo sappiamo solo noi”. Dalla separazione al nuovo capitolo della vita della madre: alla domanda di Silvia Toffanin su come abbia vissuto, invece, il recente matrimonio tra Ilary Blasi e l’imprenditore Bastian Müller, Chanel risponde: “Se lei è contenta, lo sono anch’io. È la cosa più importante, voglio solo questo”. Nel corso dell’intervista, Chanel racconta anche quando, ancora bambina, ha iniziato a rendersi conto del cognome che portava: “Da piccola mi sentivo osservata perché ero ‘figlia di’”. Molte volte mi sentivo a disagio”. E confessa: “Iniziavo gli sport sempre con un’amica che già conoscevo, per sentirmi più protetta”. Infine, sul suo futuro, Chanel rivela: “Mi piacerebbe tantissimo diventare mamma giovane per avere quel legame che io ho con la mia, avere pochi anni di differenza per poter crescere insieme”. Chanel Totti è la secondogenita di Ilary Blasi e Francesco Totti, nata nel 2007. Nel 2026 ha preso parte al programma Pechino Express, vincendolo in coppia con l'amico di famiglia Filippo Laurino. Insieme formavano la coppia dei 'Raccomandati'. La giovane non ha mai nascosto il periodo complesso attraverso nel 2022 a causa della separazione dei suoi genitori. Nel corso del reality show di Sky, infatti, la giovane si è aperta sulla sua sofferenza, dicendo chiaramente che scoprire che l'amore tra i suoi genitori era finito è stato "il momento più triste della" sua "vita".

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Pubblicato il 19 Settembre 2026