Verissimo, Andrea Rizzoli e Paolo Ciavarro ricordano la mamma Eleonora Giorgi: “Grazie a lei siamo inseparabili”

(Adnkronos) – "La più bella eredità che ci ha lasciato Eleonora Giorgi è l’amore di questo paese". Andrea Rizzoli e Paolo Ciavarro hanno ricordato a Verissimo la mamma Eleonora, scomparsa il 3 marzo dopo un tumore al pancreas. Silvia Toffanin, emozionata, ha accolto in studio i figli di Eleonora Giorgi: "Siete stati stupendi, vi meritate tutto l’affetto del pubblico. L'immenso amore verso vostra mamma è stato apprezzato da tutti", ha detto la conduttrice televisiva ad Andrea Rizzoli e Paolo Ciavarro. "Per noi è stato facile, le abbiamo restituito tutto l’amore che c’ha dato nella sua vita. Lei è stata incredibile in questo anno, si meritava tutto", ha detto il secondogenito Paolo, che non è riuscito a trattenere le lacrime. E sul funerale, che si è tenuto mercoledì 5 marzo nella Chiesa degli Artisti in piazza del Popolo a Roma, Andrea ha detto: "Eleonora sarebbe stata davvero contenta di tutta la gente venuta per lei al funerale. Vedere così tanta gente venire a darle un ultimo saluto è stato un momento stupendo".

Eleonora Giorgi ha deciso di raccontare la sua battaglia contro il tumore pubblicamente: "Lei ha voluto lasciare un bel messaggio ed è arrivato a tutti. Rendere pubblico il percorso di una malattia non è facile, è una scelta delicata e per questo ringrazio anche te Silvia per i tuoi modi e il tuo garbo", ha aggiunto Andrea Rizzoli. "In questi giorni ho incontrato per strada gente che ha avuto la stessa malattia della mamma e mi ha ringraziato per la forza che è riuscita a trasmettere in questo anno", ha detto Paolo Ciavarro. "Eleonora aveva una personalità importante e rimarrà per sempre con noi", ha detto Andrea Rizzoli che ha ricordato gli ultimi giorni della mamma: "Scherzava anche sul destino del Papa, aveva paura che lui le togliesse l'attenzione. Faceva molto ridere, Eleonora non voleva vederci tristi. È sempre riuscita ad alleggerire la situazione in questo lungo percorso, ha reso tutto facile, con una battuta o un sorriso", ha detto. "È stato l'anno più bello che abbiamo passato con lei", ha aggiunto Paolo. "I dolori negli ultimi giorni erano diventati insostenibili. Ci ha chiamato Massimo Ciavarro per dirci di venire all'ospedale. Lei se n'è andata via solo quando siamo arrivati noi, è stato un momento unico. La bellezza e la tragedia si sono unite. Tenere le mani di nostra mamma fino alla fine è stato meraviglioso", hanno detto i due figli di Eleonora Giorgi. "In questo momento io e Paolo siamo molto più uniti. Mamma ci teneva tanto. Lei sapeva che insieme valiamo di più che separati. Noi ci completiamo", ha detto Andrea Rizzoli prendendo per mano il fratello. "Mamma è sempre stata la mia colonna portante, ora lo sei tu", ha aggiunto Paolo in lacrime, rivolgendosi al fratello Andrea. Paolo Ciavarro è papà di Gabriele, il figlio avuto con Clizia Incorvaia. Il nipotino a cui Eleonora Giorgi era legatissima: "Mamma non ci sarà nella vita di Gabriele, ma lei è stata fondamentale in questi tre anni. Lei c'è sempre stata, con la sua saggezza ed esperienza. Con Gabriele si è dedicata tantissimo e oggi il vuoto si sente più che mai". Poi, Paolo ha raccontato un piccolo aneddoto: "Loro due giocavano sempre con degli animali. Pochi giorni fa ho comprato a Gabriele una giraffa e quando lui ha aperto il regalo ha urlato 'I regali di nonna Ele!' e io sono scoppiato a piangere", ha raccontato. "Gabriele sa che Eleonora è in cielo, è diventata un angelo. La mamma mi chiedeva sempre di ripetergli che era stata chiamata da Dio in cielo per proteggerlo dall'alto, lui l'ha capito". Andrea Rizzoli ha aggiunto: "Gabriele crescendo potrà capire chi è stata sua nonna, ci sono tantissime testimonianze. Ci saranno tantissimi pezzi del puzzle che lui potrà rimettere insieme crescendo, e questo è meraviglioso". Un ultimo messaggio da parte dei due fratelli: "Ricordate Eleonora Giorgi con il sorriso, questo è quello che avrebbe voluto lei". —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 16 Marzo 2025