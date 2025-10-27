Verdone sarà sindaco di Roma per un giorno: “Ma non farò le scarpe a Gualtieri”

Attualità

(Adnkronos) – "Non farò le scarpe al sindaco Gualtieri". Carlo Verdone ieri sera sul red carpet della Festa del Cinema di Roma, in occasione dell'anteprima della quarta e ultima stagione della sua serie 'Vita da Carlo', ha regalato un siparietto con Gualtieri in vista del 17 novembre, giorno in cui Verdone non solo compirà 75 anni, ma sarà sindaco per un giorno. "Ora prende il mio posto", dice scherzando Gualtieri, che aggiunge: "Sarà una giornata bellissima". E insieme promettono: "Partiremo dalle periferie" (VIDEO).  "Abbiamo voluto fargli questo omaggio perché è un grande artista, un grande cineasta e un grande interprete della città di Roma e dei romani riuscendo a cogliere tutte le sfumature con una sensibilità straordinaria".  E poi l'incursione del produttore Aurelio De Laurentiis: "Carlo vorrebbe ridare Roma ai romani". Alla domanda 'Perché adesso di chi è?', Verdone risponde: "È di tutti".  
