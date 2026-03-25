Verde pubblico, il Forum Patto Verde: “Serve un cambio di rotta immediato”

La gestione del verde pubblico a Foggia è nuovamente al centro delle critiche sollevate dalle associazioni ambientaliste locali. Il Forum Patto Verde ha espresso un giudizio severo, definendo un “fallimento totale” le politiche ambientali condotte dall’attuale amministrazione comunale e richiedendo le dimissioni dell’assessora all’Ambiente, Lucia Aprile. Questa presa di posizione, sostenuta da numerose organizzazioni del territorio, sottolinea la mancanza di una strategia complessiva e denuncia gravi problemi nella gestione del patrimonio arboreo cittadino. Secondo il Forum, trascorsi più di due anni e mezzo dall’insediamento dell’amministrazione attuale, non si osservano progressi significativi nella tutela e valorizzazione degli spazi verdi. Le associazioni puntano il dito contro una gestione caratterizzata da “superficialità e mancanza di trasparenza” e lamentano l’assenza di una visione moderna e sostenibile basata su analisi scientifiche e pianificazione strutturata. Tra i temi più controversi spicca il nuovo appalto relativo all’Accordo Quadro 2026–2028 per la manutenzione del verde pubblico. Secondo il Forum, il bando sarebbe stato pubblicato senza la predisposizione del Piano del Verde, un documento strategico necessario per orientare interventi, stabilire priorità e garantire la protezione adeguata delle aree verdi. Tale mancanza rischierebbe di perpetuare una gestione improntata all’emergenza piuttosto che alla programmazione. Anche i lavoratori del settore e i sindacati hanno espresso il loro malcontento, lamentando condizioni di precarietà e l’assenza di prospettive chiare. Il Forum ha manifestato solidarietà verso gli operatori, sottolineando come la dignità lavorativa sia un elemento fondamentale per migliorare l’efficienza dei servizi. Preoccupazioni sono state espresse anche riguardo a presunte violazioni del Regolamento del Verde. Tra queste, pratiche errate di potatura, scarsa attenzione alla tutela dell’avifauna e interventi agronomici inadeguati minaccerebbero la biodiversità urbana. Sullo stesso piano si inseriscono le critiche relative a importanti progetti pubblici: i Campi Diomedei restano incompleti e in abbandono, piazza Sant’Eligio attende ancora una conclusione definitiva, mentre la nuova orbitale presenta già problematiche significative, come impianti di irrigazione posizionati solamente un anno dopo l’inaugurazione e l’alto tasso di piante non attecchite. Anche luoghi simbolici come piazza Padre Pio versano in condizioni di degrado. Il tema della trasparenza è un ulteriore oggetto del contendere: il Forum denuncia un sistema poco inclusivo nella gestione degli appalti per le perizie sugli alberi, che verrebbero affidate senza criteri trasparenti di rotazione. Inoltre, viene criticata la mancata istituzione della Consulta dell’Ambiente, annunciata per il 2024 ma mai concretizzata, lasciando la comunità locale esclusa dai processi decisionali. Alla luce delle criticità riscontrate, il Forum Patto Verde chiede un radicale cambio di approccio nella gestione ambientale della città e una rielaborazione profonda delle politiche sul verde pubblico. Le associazioni firmatarie – tra cui WWF Foggia, Salice-San Lorenzo, Cicloamici Foggia, Co.n.al.pa., Pro Natura Foggia, La Società Civile, Lipu Capitanata e Università Verde di Capitanata – ribadiscono inoltre l’invito a Lucia Aprile a rassegnare le dimissioni dal suo ruolo amministrativo. La presa di posizione riaccende il dibattito pubblico sulla situazione del verde urbano e sulle strategie ambientali adottate dal governo cittadino.



Pubblicato il 25 Marzo 2026