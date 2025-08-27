Attualità

Verbania, morto il bimbo di 3 anni caduto nella piscina di un b&b a Omegna

(Adnkronos) – È morto in ospedale il bambino di tre anni caduto nella piscina di un b&b di Omegna (Verbano-Cusio-Ossola) sabato scorso. Il piccolo aveva rischiato di annegare ed era stato soccorso e trasportato in codice rosso dall'elicottero del 118 al Regina Margherita di Torino. Il piccolo non ce l'ha fatta: ieri è deceduto, dopo tre giorni.


Pubblicato il 27 Agosto 2025

