(Adnkronos) –

Ci sarà un chiarimento in diretta a ‘Ballando con le stelle’ tra Barbara d’Urso e Simona Ventura? A rispondere alla domanda ci ha pensato Milly Carlucci che oggi, giovedì 26 novembre, in collegamento con ‘La volta buona’ ha commentato la querelle nata negli ultimi giorni dopo il video condiviso sui social da Ventura, che da quest’edizione fa parte del cast dello show e gestisce una parte del tesoretto con Francesca Fialdini e Rossella Erra, in cui ha criticato l’atteggiamento che la giurata avrebbe assunto dietro le quinte del programma di Rai1: “Non saluti nessuno, questi sono affari tuoi. Faccio fatica a riconoscerti”, dice nel video Ventura.

Milly Carlucci ha spiegato che Ventura ci sarebbe rimasta male per alcuni attacchi ricevuti sui social: “Simona Ventura lamenta di essere stata spesso oggetto di un attacco coordinato sui social. Questa è una cosa che l’ha fatta star male, non è sembrato un attacco spontaneo ma un attacco coordinato. Sono cose che si dovranno dire, se lo vorranno, le protagoniste di questa cosa. Non posso entrare in questa cosa personale e privata”.

—

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 26 Novembre 2026