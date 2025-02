Ventotto assunzioni nell’Unità operativa Amiu di Foggia, quattordici stabilizzazioni

Lo scorso 1 febbraio, l’Unità operativa di Foggia di Amiu Puglia ha sottoscritto 14 contratti di stabilizzazione, un traguardo significativo che testimonia il continuo impegno dell’azienda per il rafforzamento del proprio organico. In particolare, si tratta di 11 operatori J, assunti tra il 1° febbraio e il 1° marzo dell’anno precedente, e 3 autisti, assunti il 1° febbraio dello scorso anno. A questi si aggiungono 8 autisti, assunti il 12 agosto 2024, i cui contratti sono stati prorogati fino al prossimo 31 luglio. Inoltre, sono stati firmati 6 contratti full-time (a 38 ore settimanali) a tempo determinato per altrettanti operatori J, con scadenza al 31 luglio 2025. È prevista, infine, l’assunzione a tempo determinato di ulteriori 8 autisti, con scadenza sempre al 31 luglio 2025.

Dal 2 novembre 2022, Amiu Puglia ha assunto 60 operatori J (54 a tempo indeterminato e 6 a tempo determinato) scelti dalla graduatoria, con una rappresentanza di 11 donne e 49 uomini. Per quanto riguarda gli autisti, 12 nuovi ingressi (tutti uomini) sono stati effettuati, di cui 8 a tempo determinato. Il nuovo blocco di assunzioni è stato presentato alla sede Amiu Puglia di Foggia, alla presenza della presidente Antonella Lomoro, del consigliere di amministrazione Fabrizio Baia e degli assessori Lucia Aprile e Davide Emanuele.

“Siamo felici di accogliere queste nuove figure in azienda”, ha dichiarato la presidente Lomoro. “Preciso che 14 di questi 28 contratti sono stabilizzazioni, un ottimo risultato per noi, poiché confermiamo assunzioni fatte lo scorso anno. Gli assunti si occuperanno principalmente di raccolta e spazzamento, e sono tutti foggiani, un valore aggiunto per la nostra comunità”. Rivolgendosi poi direttamente ai nuovi assunti, la presidente ha enfatizzato l’importanza dell’impegno quotidiano e del valore simbolico della divisa che indossano. “Voi siete i portavoce dell’azienda verso la città e l’Amministrazione comunale”, ha affermato. “Siete la forza più vitale che abbiamo in questo momento. Vi chiedo di essere sempre rispettosi e consapevoli del ruolo e della responsabilità che ricopriamo a tutti i livelli dell’azienda, nei confronti della città e dei cittadini”.

“L’Amministrazione comunale ha fortemente voluto queste assunzioni”, ha aggiunto l’assessora Aprile. “Si inseriscono nel Piano industriale e in quello delle assunzioni, ambiti in cui siamo impegnati dal punto di vista burocratico. A voi spetta invece l’onore di dare dignità alla nostra città attraverso il vostro lavoro, essenziale per la comunità. I servizi ambientali sono tra quelli più percepiti dai cittadini”.

Per l’assessore Emanuele, i nuovi operatori Amiu si trovano ora a ricoprire una “grande responsabilità: entrare a far parte di una realtà pubblica importante”. “Oggi indossate la maglietta di Amiu, che rappresenta la città di Foggia”, ha detto. “Ogni giorno, attraverso il vostro impegno, contribuite al miglioramento della nostra città e del nostro ambiente”.



Pubblicato il 20 Febbraio 2025