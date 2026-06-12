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Ventimiglia, trovati corpi senza vita di due ragazzi dispersi in mare

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(Adnkronos) –
Si erano tuffati in acqua e non sarebbero più riusciti a rientrare a causa del mare mosso. Sono stati trovati senza vita i corpi di Whalid Sobi, 19 di nazionalità marocchina e di Ewerton Bernardo Dos Santos, 25 brasiliano.  I due erano dispersi da mercoledì pomeriggio dopo che si erano tuffati alle Calandre di Ventimiglia, in provincia di Imperia. Le ricerche sono scattate subito e sono proseguite fino a oggi. Sul posto sono intervenuti la capitaneria di porto, i vigili del fuoco, supportati dall’elicottero Drago 157, e la finanza, con mezzi aerei e marini.  In mattinata è stato ritrovato il corpo di Dos Santos e, successivamente, nel primo pomeriggio anche quello di Sobi. Entrambi si trovavano nello specchio acqueo interno del porto di Ventimiglia. 
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 12 Giugno 2026

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