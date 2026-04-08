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Ventimiglia, arrestato un uomo ricercato per omicidio in Francia

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(Adnkronos) – È stato arrestato a Ventimiglia, in provincia di Imperia, l'uomo ricercato per l'omicidio di una donna avvenuto a Mentone lo scorso 28 marzo. L'uomo è stato catturato la scorsa notte dal personale della polizia di Stato, in servizio presso l’ufficio controllo del territorio del commissariato di Ventimiglia, nel corso dell’ordinaria attività di prevenzione e controllo del territorio.  Gli agenti hanno individuato un cittadino straniero aggirarsi con atteggiamento sospetto tra le vie cittadine. Gli operatori, insospettiti dalla condotta dell’uomo, hanno effettuato un controllo più approfondito, riuscendo a riconoscerlo grazie a una segnalazione diramata dalle autorità di polizia francesi. Dagli immediati accertamenti effettuati emergeva che si trattava della persona ricercata quale autore dell’omicidio di una donna che lo ospitava presso la propria abitazione da alcuni mesi in quanto lo stesso risultava senza fissa dimora. Accompagnato presso gli uffici del commissariato di Ventimiglia, l'arrestato è stato sottoposto a rilievi fotodattiloscopici che ne hanno confermato l’identità. Al termine delle procedure di rito è stato arrestato in esecuzione del mandato di arresto europeo emesso nei suoi confronti dall’autorità giudiziaria francese. 
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 8 Aprile 2026

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