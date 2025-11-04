Attualità

Ventenne scomparsa a Montalcino, ricerche in corso per Viktoria Peroni

(Adnkronos) – In provincia di Siena sono in corso le ricerche di una giovane ragazza scomparsa, la 20enne Viktoria Peroni, residente nel comune di Montalcino, ex studentessa del Liceo Linguistico Lambruschini, che si è allontanata da casa senza preavviso e sprovvista di cellulare. Dopo ore di vana attesa, i genitori hanno dato l’allarme sui social e hanno avvertito le forze dell’ordine e così si è attivata la macchina delle ricerche, coordinata dalla Prefettura, e condotta dai carabinieri, con l’ausilio di vigili del fuoco e volontari della protezione civile, circa un centinaio le persone in azione.   Sul posto stanno operando squadre della sede centrale dei Vigili del Fuoco di Siena e del distaccamento di Montalcino, l’Unità di Comando Locale con personale Tas (Topografia Applicata al Soccorso) per il coordinamento delle operazioni di ricerca. La ricerca, iniziata alle 14, si è concentrata su una zona boschiva alle porte del paese, dove la giovane sarebbe stata vista un’ultima volta. Sono entrati in azione anche i droni con gli infrarossi per le ricerche notturne le unità cinofile, nelle prime ore del pomeriggio è stato inoltre effettuato un sorvolo dell’area interessata con l’elicottero Drago dei Vigili del Fuoco di Arezzo. 
Pubblicato il 4 Novembre 2025

