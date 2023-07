Un successo dopo l’altro, tra calorosi applausi e richieste di bis, proseguono gli spettacoli di “Non soli, ma ben accompagnati”, la manifestazione del Festival d’arte Apuliae 2023, inserito nel cartellone di Foggia Estate 2023. Nel quinto appuntamento, che si terrà domenica 30 luglio, alle 21.00 nel Chiostro Santa Chiara, piccolo gioiello nel cuore del centro storico di Foggia, andrà in scena lo spettacolo “Vengo anch’io. La scuola cantautorale milanese”. Dopo il grande successo del concerto sulla scuola cantautorale napoletana, con la straordinaria Emilia Zamuner, torna a far cantare e battere le mani, l’Orchestra Sinfonica della Città Metropolitana di Bari, questa volta accompagnata dal cantattore Maurizio Pellegrini, e dal direttore Valter Sivilotti. Una storia di ordinaria emigrazione sarà il pretesto, un po’ autobiografico, da cui Maurizio Pellegrini, prenderà le mosse per svelarci la bellezza di Milano. Una città che nasconde la parte più bella di sé e che sceglie di mostrarsi con i suoi tempi, le sue voci, la sua gente, ma anche con la sua musica. Dalle melodie anni Trenta di Giovanni D’Anzi alla Milano da bere cantata da Giorgio Gaber ed Enzo Jannacci, ecco che il concerto diventerà un omaggio insolito ad una città che è simbolo essa stessa dell’eterogeneità del nostro Paese, della sua vivacità e della sua musica.

Partendo da Giovanni d’Anzi, grande musicista e compositore, conosciuto per aver scritto i versi della canzone più famosa di Milano per antonomasia O mia bela Modonina…, di cui ascolteremo Ma l’amore no, Nostalgia de Milan, si passerà alla Milano degli anni Sessanta e Settanta, il cui fermento culturale e i suoi geniali protagonisti rivivranno nello spettacolo. Giorgio Gaber, un artista a tutto tondo, cantautore, musicista, cabarettista, la maggior parte delle sue canzoni sono un testamento politico dell’Italia del suo tempo. Ascolteremo alcuni dei suoi più celebri brani Barbera e Champagne, Non insegnate ai bambini, Torpedo blu. Enzo Jannacci, il poetastro come amava definirsi, è stato il cantautore più eccentrico e personale della storia della canzone italiana, ma anche l’artista che meglio di chiunque altro ha saputo raccontare la Milano delle periferie degli anni ‘60 e ‘70, trasfigurandola in una sorta di teatro dell’assurdo, reale e toccante allo stesso tempo, in cui agiscono miriadi di personaggi borderline, ai confini del surreale. Gusteremo alcune delle sue più celebri canzoni come Faceva il palo, Vengo anch’io e Ci vuole orecchio.

Altri artisti che verranno omaggiati sono Roberto Vecchioni, cantautore, paroliere, scrittore, poeta italiano, autore di alcune tra le canzoni più amate di sempre come la notissima Luci a San Siro in cui racconta la spensieratezza della gioventù; l’amatissimo Adriano Celentano e la sua Azzurro, un successo planetario, senza dubbio una delle canzoni italiane più famose al mondo, e per concludere la meravigliosa Ornella Vanoni, voce magica, grande artista ed interprete di cui ascolteremo Tristezza, il famoso brano brasiliano adattato alla lingua italiana da Alberto Testa, il quale ci ricorda di fare spazio alla felicità mandando via i brutti pensieri. Un omaggio che merita di essere portato sui palchi di tutta Italia proprio quest’anno in cui ricorrono rispettivamente il ventesimo ed il decimo anniversario dalla morte di due grandissimi cantautori, simboli eccelsi della scuola cantautorale di Milano: Giorgio Gaber (2003) e Enzo Jannacci (2013).

A condurci in questo straordinario viaggio tra i tesori musicali di Milano, Maurizio Pellegrini, attore, cantante, regista. Ha fatto parte del cast de Il Bumme, unico spettacolo italiano in scena al Teatro della gioventù di Eimuntas Nekrosius per Vilnius città europea per la cultura 2009 ed a collaborare negli anni con prestigiose orchestre ed ensemble cameristici per titoli di repertorio e produzioni originali. Ad accompagnarlo sarà l’Orchestra Sinfonica della Città Metropolitana di Bari diretta dal Maestro Valter Sivilotti, pianista, compositore e direttore d’orchestra tra i più acclamati della sua generazione, ha lavorato scrivendo per grandi artisti provenienti dalla canzone d’autore, dal Jazz e dalla musica classica. Le sue idee, i suoi spettacoli, le sue musiche, per la quali ha ricevuto prestigiosi premi, compaiono nei cartelloni delle maggiori orchestre e teatri del mondo.

L’iniziativa è organizzata dall’Associazione socioculturale Spazio Musica, con il sostegno della Regione Puglia, ed è inserita nel cartellone di Foggia Estate, allestito dall’Amministrazione Comunale del capoluogo.

Il concerto inizierà alle ore 21:00 e sarà ad ingresso gratuito, fino ad esaurimento dei posti, senza necessità di prenotazione. L’ingresso sarà consentito a partire dalle ore 20:30.



Pubblicato il 27 Luglio 2023