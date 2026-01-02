Attualità

Venezuela, Maduro sente Trump: “Droga e petrolio, pronto a dialogo con Usa”

Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – "Abbiamo avuto solo un colloquio. Mi ha chiamato venerdì 21 novembre dalla Casa Bianca". Così Nicolás Maduro in un'intervista trasmessa da Vtv dopo che Donald Trump ha detto di aver parlato "molto di recente" con il presidente venezuelano. Intanto, Maduro ha confermato di essere pronto al dialogo con Washington perché – ha detto – "bisogna iniziare a parlare sul serio". Il colloquio di novembre, ha sostenuto Maduro, è stato uno "scambio di dieci minuti", è stato "molto rispettoso", anche se "gli sviluppi successivi non sono stati piacevoli". Il presidente venezuelano ha evitato di rispondere sulla presunta operazione Usa menzionata nei giorni scorsi, ma ha insistito sul dialogo. "Se vogliono parlare sul serio di un accordo di contrasto al narcotraffico, siamo pronti – ha detto – Se vogliono il petrolio, il Venezuela è pronto per investimenti Usa, come con Chevron, quando vogliono, dove vogliono, come vogliono". E, ha aggiunto, "anche se vogliono accordi di sviluppo economico".  
—internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 2 Gennaio 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

Articoli Correlati

Trovata morta la figlia di Tommy Lee Jones, Victoria aveva 34 anni

9 minuti fa

Will Smith citato in giudizio per molestie sessuali

18 minuti fa

Prima perturbazione del 2026 in arrivo, ecco freddo e piogge intense: le previsioni meteo

24 minuti fa

Il brindisi, le candele, le fiamme: strage di ragazzi a Crans-Montana

1 ora fa
Pulsante per tornare all'inizio