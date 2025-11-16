Attualità

Venezuela, Macron annuncia rilascio cittadino francese: “Camilo Castro è libero”

(Adnkronos) – Detenuto da fine giugno in Venezuela, è stato liberato Camilo Castro, cittadino francese. Ad annunciarlo il presidente francese, Emmanuel Macron. "Camilo Castro è libero – si legge in un post su X – Condivido il sollievo dei suoi cari e ringrazio tutti coloro che hanno lavorato per la sua liberazione".  Di Castro, 41 anni, si erano perse le tracce il 26 giugno al valico di confine di Paraguachon, tra Venezuela e Colombia, dove viveva. Doveva rinnovare il permesso di residenza in Colombia, aveva poi reso noto ad agosto la famiglia. A metà settembre la madre spiegava di non aver avuto più notizie del figlio, se non un messaggio vocale a fine luglio in cui chiedeva aiuto. La famiglia e Amnesty International avevano poi concluso che era trattenuto dalle autorità venezuelane.  
Pubblicato il 16 Novembre 2025

