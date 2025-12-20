Venezuela, continua il blocco navale: Usa sequestrano un’altra petroliera

(Adnkronos) – Gli Stati Uniti sequestrano una seconda petroliera salpata dal Venezuela. Secondo quanto riportano media americani, la Guardia Costiera statunitense ha bloccato la nave in acque internazionali nel Mar dei Caraibi, in un'operazione che le fonti citate da Nbcnews descrivono come in corso. Le stesse fonti spiegano che l'operazione è guidata dalla Coast Guard, mentre le forze militari stanno dando supporto, con gli elicotteri che stanno trasferendo a bordo della petroliera personale della Guardia Costiera, agenzia che dipende dal dipartimento di Sicurezza Interna. Non si hanno ancora dettagli sulla nave, che secondo Abc sarebbe una di quelle sanzionate dagli Usa come parte della flotta che partecipa al mercato nero del petrolio venezuelano verso l'Asia. Secondo Axios invece la petroliera abbordata non figurerebbe nella lista di quelle sanzionate. Donald Trump nei giorni scorsi ha annunciato il blocco totale delle navi in partenza dal Venezuela, poi precisando che la misura sarebbe stata applicata solo alle navi sanzionate. Questa è la seconda nave sequestrata dagli Stati Uniti. Lo scorso 10 dicembre, un team di elite di operazioni tattiche della Us Coast Guard, anche il quel caso con il supporto logistico degli elicotteri della Marina Usa, era salito a bordo della Skipper, una petroliera sanzionata, sequestrandola. "E' un messaggio per Maduro", ha detto ad Axios una delle fonti informate sull'operazione di oggi, riferendosi al leader venezuelano che gli Stati Uniti hanno incriminato come 'narco terrorista".

Pubblicato il 20 Dicembre 2025