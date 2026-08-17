Venezia, uccide l’ex fidanzata e poi torna a casa e si impicca

(Adnkronos) – Prima avrebbe ucciso la ex fidanzata, strangolandola nella sua abitazione a Camponogara, in provincia di Venezia. Poi è tornato nella sua casa a Dolo, dove si è suicidato impiccandosi. I fatti, racconta La Nuova Venezia, la sera di ferragosto. I carabinieri impegnati nelle indagini stanno ricostruendo anche i rapporti tra la vittima, Tania Terrin, 39 anni, e l'ex Dino Keber, 43 anni.

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Pubblicato il 17 Agosto 2026