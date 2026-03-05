Attualità

Venezia, stuprò 11enne nell’androne di casa: condannato a 14 anni

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

(Adnkronos) – È stato condannato a 14 anni di carcere dai giudici del tribunale di Venezia Massimiliano Mulas, il 45 enne che nell’aprile dello scorso anno stuprò una 11enne nell’androne della sua abitazione di Mestre (Venezia), dopo averla seguita fino a casa. L’uomo, da allora nel carcere di Gorizia, aveva già alcuni precedenti specifici, ma la richiesta della sua difesa di eseguire una perizia psichiatrica non è stata accolta dai giudici. Mulas avrebbe nel frattempo chiesto di poter essere seguito da alcuni professionisti per un percorso di recupero. Le motivazioni dei giudici saranno rese note tra 90 giorni.  
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 5 Marzo 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Articoli Correlati

Iran, contro i droni di Teheran tutti vogliono gli intercettori ucraini

2 ore fa

Iran, Trump ‘punta’ sui curdi: il dialogo e il piano per la spallata a Teheran

2 ore fa

Iran e basi Usa in Italia: regole, trattati e limiti d’utilizzo

2 ore fa

Trump, meglio Messi o Pelé? “Leo è più forte”

3 ore fa
Pulsante per tornare all'inizio