Venezia, stuprò 11enne nell’androne di casa: condannato a 14 anni

(Adnkronos) – È stato condannato a 14 anni di carcere dai giudici del tribunale di Venezia Massimiliano Mulas, il 45 enne che nell’aprile dello scorso anno stuprò una 11enne nell’androne della sua abitazione di Mestre (Venezia), dopo averla seguita fino a casa. L’uomo, da allora nel carcere di Gorizia, aveva già alcuni precedenti specifici, ma la richiesta della sua difesa di eseguire una perizia psichiatrica non è stata accolta dai giudici. Mulas avrebbe nel frattempo chiesto di poter essere seguito da alcuni professionisti per un percorso di recupero. Le motivazioni dei giudici saranno rese note tra 90 giorni.

Pubblicato il 5 Marzo 2026