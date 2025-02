Venezia-Roma 0-1: ai giallorossi basta un rigore di Dybala

(Adnkronos) – Alla Roma basta un calcio di rigore. Al Penzo, i giallorossi battono 1-0 il Venezia grazie a un penalty di Dybala nella ripresa e continuano a risalire la classifica. La squadra di Ranieri va a 34 punti, sempre al nono posto, e avvicina la zona coppe. Per i lagunari, la situazione è invece sempre più nera: gli uomini di Di Francesco restano penultimi, con 16 punti. Le occasioni migliori dei primi 45 minuti sono tutte dei giallorossi. Dopo 5’, la squadra di Ranieri va vicina al vantaggio su un’azione da corner, prima con El Shaarawy e poi con Dovbyk. L’attaccante ucraino è ancora protagonista al quarto d’ora, con una bella conclusione dal limite dell’area parata da Radu. Altra grande chance per gli ospiti intorno alla mezz’ora, stavolta con Mancini: il difensore sorprende Radu grazie a una deviazione di Marcandalli, ma Nicolussi Caviglia evita il gol con un salvataggio sulla linea di porta. Il primo cambio arriva a inizio ripresa: al 47’, Ranieri richiama Rensch e manda in campo Saelemaekers. La squadra di Di Francesco rientra più aggressiva, ma la Roma contiene bene le ripartenze e passa poco prima dell’ora di gioco. Al 55’ Angelino viene atterrato in area da Marcandalli ed è calcio di rigore. Sul dischetto va Dybala, che spiazza Radu e fa 1-0. Per l’argentino, in gol l’ultima volta a fine dicembre contro il Milan, è il sesto centro in campionato. A questo punto, i capitolini gestiscono il pallone in mezzo al campo e corrono pochi rischi. Quello del Venezia è il solito problema dell’ultimo passaggio: la squadra di Di Francesco costruisce fino alla trequarti, senza poi trovare l’affondo decisivo in zona gol. Nemmeno i tanti cambi movimentano il finale. Ranieri chiede calma e pochi rischi ai suoi e poi decide di risparmiare una ventina di minuti a Dybala (dentro Baldanzi) in vista dei playoff di Europa League con il Porto di giovedì. I giallorossi passano al Penzo con il minimo sforzo e trovano il secondo successo consecutivo in trasferta. Ranieri sorride, la cura funziona. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 9 Febbraio 2025