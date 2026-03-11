Attualità

Venezia, perseguita ex professore per bocciatura: braccialetto elettronico a 26enne

Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Malgrado fossero passati anni continuava a perseguitare il suo ex professore, colpevole ai suoi occhi della sua ingiusta bocciatura alle scuole superiori, con minacce e molestie sui principali social network. Finché il docente a febbraio scorso non ha deciso di sporgere querela.  Così per un 26enne di Favaro Veneto (Venezia) la settimana scorsa il Gip del tribunale di Venezia ha deciso l’applicazione del braccialetto elettronico col divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dal suo ex prof, oltre naturalmente al divieto di comunicazione “in qualsiasi forma”.  Il giovane veneziano già tre anni fa era stato condannato per atti persecutori sempre nei confronti del suo ex professore, ma il rancore per la bocciatura era tale che a gennaio aveva ripreso a vessarlo.  
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 11 Marzo 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

Articoli Correlati

‘Rigenerare per crescere’, Bayer accelera sulla viticoltura rigenerativa

22 minuti fa

Sal da Vinci: “Meloni mi ha chiamato per complimentarsi, il resto sono fake news”

27 minuti fa

Italia in transizione, Procaccini: “Basta divieti del Green deal, ora investimenti e innovazione”

28 minuti fa

Cannes, a Barbra Streisand la Palma d’Oro onoraria

30 minuti fa
Pulsante per tornare all'inizio