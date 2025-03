Venezia-Napoli 0-0, occasione sprecata per Conte

(Adnkronos) – Occasione sprecata per il Napoli. Nella 29esima giornata di Serie A, i partenopei non vanno oltre lo 0-0 al Penzo di Venezia contro gli uomini di Di Francesco, protagonisti di un'ottima prova difensiva e pericolosi in più di un'occasione anche nel finale. Tante le chance sciupate dalla squadra di Conte, che si è scontrato con un super Radu e non è riuscito ad approfittare della sfida scudetto di questa sera tra Atalanta e Inter, in programma alle 20.45. Con questo pari il Napoli raggiunge momentaneamente i nerazzurri in vetta alla classifica a quota 61 punti, mentre il Venezia sale a 20 e rimane al penultimo posto, in piena zona retrocessione. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 16 Marzo 2025