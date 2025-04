Venezia-Milan: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) – Dopo il successo nel derby, valso la finale di Coppa Italia, il Milan cerca conferme in campionato. Oggi, domenica 27 aprile, i rossoneri sono impegnati al Penzo contro il Venezia nel lunch match della 34esima giornata di Serie A. La squadra di Di Francesco, terzultima a -1 dal Lecce quartultimo, va a caccia di punti pesanti in ottica salvezza. Tra i lagunari, Di Francesco potrebbe dare spazio a Busio davanti, accanto a Gytkjaer. Dall'altra parte, Conceicao darà invece ancora fiducia a Jovic, eroe della semifinale di Coppa Italia con l'Inter, decisa con una doppietta. Ecco le probabili formazioni della sfida di oggi alle 12.30:

Venezia (3-5-2): Radu; Marcandalli, Idzes, Candé; Zerbin, Perez, Nicolussi Caviglia, Doumbia, Ellertsson; Busio, Gytkjaer. All. Di Francesco.

Milan (3-4-3): Maignan; Tomori, Thiaw, Pavlovic; Jimenez, Fofana, Reijnders, Theo Hernandez; Pulisic, Jovic, Leao. All. Conceiçao. La partita di campionato tra Venezia e Milan verrà trasmessa in esclusiva da Dazn, ma sarà visibile anche su Sky (canale 214) per tutti gli abbonati con opzione Zona Dazn.



Pubblicato il 27 Aprile 2025