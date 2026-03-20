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Venezia, maxi furto di scarpe da Prada: rubano 600 paia, colpo da 400mila euro

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(Adnkronos) – Ammonta ad almeno 400mila euro il bottino del furto allo stabilimento Prada di Arino di Dolo, in provincia di Venezia, avvenuto ieri alle 4 del mattino. In circa dieci minuti rubate tra le 600 e le 700 paia di scarpe da donna pronte per essere consegnate. Secondo quanto emerge dalle prime indagini dei carabinieri che stanno setacciando le immagini della videosorveglianza e del vicino casello autostradale dell'A4, la banda era composta da sette persone e ha usato un furgone rubato come ariete per sfondare il cancello d’entrata allo stabilimento. Per portare a segno il colpo e rallentare l'intervento delle forze dell'ordine una volta scattato l'allarme, avevano chiuso anche tutte le altre possibili vie d’accesso allo stabilimento con altri 8 veicoli, tutti rubati in zona.  
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 20 Marzo 2026

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