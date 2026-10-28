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Venezia-Inter, annullato dal Var il gol di Lauerbach. Cosa è successo

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(Adnkronos) – Su un calcio di punizione per il Venezia dalla lunga distanza Provedel compie un miracolo per togliere dalla porta il sinistro di Kike Perez, deviato dalla barriera. Si avventa sul pallone Lauerbach che insacca da due passi sul tap-in, con il portiere nerazzurro impotente. L’arbitro convalida ma interviene il Var che dopo un lungo check annulla la rete per fuorigioco del tedesco. Dalle immagini si vede che l’off side è veramente di un centimetro per la spalla dell’attaccante del Venezia.  

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Pubblicato il 28 Ottobre 2026

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